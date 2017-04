Schreibende Dirigenten

In der Reihe „Wissenschaftsfragen“ führt Joachim Kalka ein Abendgespräch mit einem der bedeutendsten Musikwissenschaftler und Dirigenten der Gegenwart: dem 1934 geborenen Peter Gülke, der in Dresden, Weimar, Freiburg und Basel gewirkt und gelehrt hat und augenblicklich Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker ist. Zuletzt ist 2015 sein Buch „Musik und Abschied“ erschienen, das subtile Analyse des musikalischen Materials mit sehr persönlichen autobiographischen Empfindungen und Reflexionen verbindet. Was die Sprache in und mit der Musik bewirken kann, was sie vis-à-vis der Musik kritisch zu leisten vermag – auch davon wird das Gespräch mit Peter Gülke handeln, der mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa und dem Bayerischen Literaturpreis ausgezeichnet wurde.