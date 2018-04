Dass es von der ersten Idee für eine Geschichte bis zum fertigen Text ein weiter Weg ist, wissen alle, die schreiben.

Die Schreibwerkstatt will Ihnen Mut machen und dabei helfen, Fantasien, Erinnerungen oder Erfahrungen in Geschichten zu bringen und sie zu perfektionieren. Der Kurs ist sowohl für Interessierte, die schon an einer Schreibwerkstatt teilgenommen haben, als auch für Neueinsteiger/-innen geeignet, die das Schreiben in einer Gruppe ausprobieren möchten.

Seit mehreren Jahren leitet Martin von Arndt die Schreibwerkstatt der Schiller-Volkshochschule in der Stadtbibliothek Ditzingen. 1968 als Sohn ungarischer Eltern geboren, lebt er als Schriftsteller und Musiker bei Stuttgart. Neben Musik-CDs sowie Film- und Hörspielmusik veröffentlichte er mehrere Romane, Theaterstücke, Lyrik und Sachbücher. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise und Stipendien.

Bitte beachten Sie: Für diesen Kurs ist eine Anmeldung bei der Schiller-VHS erforderlich! Kurs: 18A 2221 08.