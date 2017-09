Schrottengel – Geschichten vom ganz normalen Wahnsinn

Am 28. Oktober zeigt das dacapo Theater Göppingen Schrottengel, eine schwarze Komödie über abgefahrenen Typen, die auf abstruse Art ihre Beziehungsunfähigkeit bekämpfen. Eigentlich haben alle in diesem Stück einen Knall.

Petr stellt die verrücktesten Sachen an, nur um seine Exfreundin Jana zurückzugewinnen, sein Freund Mücke treibt es vor lauter Einsamkeit dem dem Staubsauger und verliebt sich schließlich in eine Schaufensterpuppe, Petrs Nachbarn haben nur Spaß am Sex, wenn ihnen jemand dabei zuschaut, seine Mutter leidet fast hysterisch am Elend der Welt und spendet so oft Blut, dass sie schon süchtig danach ist, und der Altdissident Jiri zündet aus Protest einen Hotelfahrstuhl an, weil er nie Tantiemen für seine Musik bekommen hat, die darin immer gespielt wird. Es hat etwas bitter Komisches, wie diese beziehungsgestörten Menschen miteinander umgehen, aber es ist bezaubernd zu sehen, wie sie nach Wegen aus ihrem Dilemma suchen. Je „verrückter“ sie dabei werden, umso glücklicher erscheinen sie. Witzige Dialoge, pointierte Szenen und schnelles Tempo machen die Intensität und den Charme dieses Stückes aus, das bereits große Erfolge gefeiert hat und mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde.