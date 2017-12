Schrottengel - Geschichten vom ganz normalen Wahnsinn

In dem Stück Schrottengel von Petr Zelenka, zeigt dacapo Theater Göppingen Geschichten vom alltäglichen Wahnsinn, wie es der Untertitel sagt. In der schwarzen Komödie versuchen die Charaktere, so außergewöhnlich sie auch erscheinen mögen, ihre existenziellen Sehnsüchte zu erfüllen.

Eigentlich haben alle in diesem Stück einen Knall. Da ist zum Beispiel Petr, die Hauptfigur, der mittels kurioser Pläne versucht, die Frau, die er liebt, zurückzugewinnen, sein Freund Mücke, der dank seiner kreativen Ideen eine etwas andere Form von Beziehung führt, seine Mutter, die fast hysterisch am Elend der Welt leidet und so oft Blut spendet, dass sie schon süchtig danach ist oder Petrs Vater, ein pensionierter Nachrichtensprecher, der gehört und ernst genommen werden will… Dabei geschehen lauter komische Dinge um Petr herum. Oder in ihm drin?

Durch das Aufeinandertreffen der verschiedenen Personen kommt es zum Teil zu wundersamen und schrägen Ereignissen.

Witzige Dialoge, pointierte Szenen und ein schnelles Tempo machen die Intensität und den Charme dieses Stücks aus. Mit Schrottengel ist es bereits das 2. Stück des tschechischen Autors, welches dacapo Theater Göppingen e.V. auf die Bühne bringt.