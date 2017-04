Schubertiade Schloss Eyb

× Erweitern Martina Trumpp

Unter der künstlerischen Leitung durch die renommierte Geigerin Martina Trumpp findet von Mai bis September die Schubertiade statt. Das Duo Il Sogno eröffnet am 14. Mai die Konzertsaison.

Zu hören sind die Harfenistin Bettina Linck und die Flötistin Cordula Schnorr. In Gedenken an den langjährigen Wegbegleiter der Schubertiade findet am 4. Juni das Fritz-Dietrich-Gedenkkonzert mit dem Pianisten Detlev Eisinger statt.

Als besonderes Schmankerl gibt es am 6. August den »musikalischen Garten« mit kulinarische Verköstigung sowie dem Ensemble Royal rund um den Tenor Riccardo Marinello. Das Kinomobil präsentieren am 26. August den Film Florence Foster Jenkins bevor am 10. September das Duo Martina Trumpp und Bohumir das Finale der Konzertsaison bestreiten.