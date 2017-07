Premiere des Film "Schugada" in Dinkelsbühl mit dem Regisseur Benedikt Klaus.

Das neue Filmprojekt von Benedikt Klaus bringt uns alte Filmklassiker in einer ganz neuen Form zurück. In “Schugada” prallen Welten aufeinander, die nicht unterschiedlicher hätten sein können:Das friedliche Leben auf dem bayerischen Land – die bösen Machenschaften der italienischen MafiaDas moderne 21ste Jahrhundert – bayerische Traditionen und Traditionen der italienischen MafiaBayern – Italiener – Franzosen – Russen – GriechenAlles in einen Weißwursttopf geschmissen, ergibt die urkomische und hochexplosive Mischung einen Film, der es in sich hat.Und vor allem: Viele Szenen in der Dinkelsbühler Altstadt!