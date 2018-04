Schule der Diktatoren

Gerade scheinen sie wieder in Mode zu kommen: Diktatoren, die alles daran setzen, ihre Macht auszudehnen, sie dauerhafter und umfassender abzusichern und damit einhergehend die Rechte des ihnen anvertrauten Volkes immer stärker zu beschneiden. Wie kann das in unserer so aufgeklärt scheinenden vernetzten Welt überhaupt gelingen? Wer erliegt dieser Macht, lässt sich bereitwillige benutzen und manipulieren? Für was ist man überhaupt bereit, auf Freiheit zu verzichten? Wie schaffen es Diktatoren, ihre Widersacher zu übertrumpfen und Kritikerstimmen zu übertönen? Welcher Mittel bedienen sie sich? Und wie fühlt es sich an da oben an der Macht?

Erich Kästners in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts konzipierte, kriegsbedingt allerdings erst 1957 veröffentlichte böse Persiflage auf Manipulierbarkeit und Formen der Macht, hat damit erschreckende Aktualität erlangt. Sie ist Grundlage dieser theatralischen Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Konflikten, unterschiedlichen Spielarten der Diktatur, Mechanismen der Machtausübung und Kontrolle.

Nicht nur die Diktatoren selbst, die immer wieder auf ähnliche Mechanismen zur Sicherung ihrer Herrschaft zurückgreifen, spielen dabei eine große Rolle, sondern auch diejenigen, die ihnen erst dieses Machtpotential gewähren, die sie wiederum manipulieren und im Schutz der Macht ihr eigenes böses Spiel treiben.

Regie/Ausstattung: Enrico Urbanek; Musikalische Leitung: Michael Schneider

Mit: Dunja Fuchs, Bahattin Güngör, Cornelius Hoffmann-Kuhnt, Seyyah Inal, Alfhild Karle, Anne-Kathrin Killguss, Dominik Lohmüller, Santiago Österle, Antje Rapp, Jochen Rominger, Franziska Schiller, Michael Schneider, Gabriele Wermeling, Stephan Wiedwald

In Kooperation mit BAFF [Träger Lebenshilfe und BruderhausDiakonie], der Fakultät für Sonderpädagogik der Päd. Hochschule Ludwigsburg, den BruderhausDiakonie-Werkstätten Reutlingen sowie der LWV.Eingliederungshilfe Rappertshofen Reutlingen