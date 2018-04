Schulung Strategisches Key Account Management

Großkunden „ticken“ anders als „normale Kunden“. So erfolgt die Auswahl und Beauftragung von Lieferanten bei global agierenden Konzernen heute in der Regel unter strategischen Gesichtspunkten. In der Phase der Lieferantennominierung stehen Produkt-Details oft im Hintergrund und auch eine bisher gute Lieferantenbewertung ist in vielen Fällen nicht mehr ausschlaggebend. Entscheidender ist, welcher der Lieferanten das Anforderungsprofil für die Zukunft am besten erfüllt: Warum soll der Großkunde gerade unser Unternehmen als einen der drei Kern-Lieferanten für diesen Produkt- oder Dienstleistungsbereich behalten bzw. neu aufnehmen? Zu diesen Fragen finden sich in vielen Firmenpräsentationen jedoch keine ausreichenden Antworten, obwohl es fast immer gute Gründe gibt.

Uhrzeit: 9:00 -17:00 Uhr Ort: Innovationsfabrik Heilbronn, Raum 1.04, Weipertstr. 8-10, 74076 Heilbronn

Schulungsbeschreibung

Hat man dann die Hürde zur Aufnahme in den Lieferantenkreis überwunden, stellen die Großunternehmen im Wissen um ihre Einkaufsmacht hohe Anforderungen an ihre Lieferanten. Nicht nur bei den Preisverhandlungen (Thema des Seminars „Preisverhandlungen mit ‚Lopez-Einkäufern‘“), auch vom Engineering über das Qualitäts-Management bis zur Logistik und Lieferverfügbarkeit werden maßgeschneiderte Lösungen gefordert. Aus diesem Grunde muss ein Key Account-Betreuer die strategische Ausrichtung und Prioritäten seines Konzernkunden ebenso kennen wie dessen interne Organisation und Arbeitsprozesse, und dieses Wissen in seinen Verkaufs- und Betreuungs-Ansatz einbeziehen. Diese Inhalte des Seminars werden durch praktische Übungen mit Case Studies in Gruppenarbeit vertieft. Aufgrund der großen Nachfrage nach unseren Schulungen im Bereich Verhandlungsstrategie und Verhandlungspsychologie bieten wir nun erstmals diese Schulung an.

Inhalte:

Key-Account Management Basics

Der Account Plan – Analyse und Planung

Beschaffungs-Strategien und Lieferanten-Auswahl

Key Account Strategien für Lieferanten

Organisation und Aufgaben des Key Account Managers

Ihr Referent: Hans-Andreas Fein

Diplom-Kaufmann, Stuttgart, seit über 28 Jahren Berater, Coach und Trainer für Autozulieferer und Maschinenbauer