Schwabengarten in Leinfelden feiert Neueröffnung

× Erweitern Foto: Schwabengarten Schwabengarten in Leinfelden Der Biergarten in Leinfelden ist während der Saison ein beliebter Publikumsmagnet und verfügt über mehr als 1.000 Sitzplätze.

Seit Februar ist die Familienbrauerei Dinkelacker der neue Inhaber des Schwabengartens. Gemeinsam mit den neuen Betreibern, den Brüdern Juan und David Blanco del Rio, laden sie am 14. April zur Wiedereröffnung ein.

Familien, Ausflügler und Radler dürften sich darüber freuen, denn mit seinen knapp 1.000 Sitzplätzen ist der Schwabengarten ein beliebter Publikumsmagnet in der Region. Für einen erfolgreichen Start proben die Betreiber am 13. April mit Freunden und Partnern bereits den Echtbetrieb.

Das Programm für den 14. April klingt vielversprechend: Mit einem urigen Pferdegespann von der Familienbrauerei, musikalischer Umrahmung durch die „Lausbuben“ und traditionellem Fassanstich können die Gäste ab 11 Uhr gemeinsam mit den Betreibern in die Biergartensaison starten. „Mit den Brüdern haben wir zwei starke Partner an unserer Seite, die über langjährige Gastronomieerfahrung verfügen und mit neuen Impulsen begeistern werden“, freut sich Stefan Seipel, Marketingleiter bei Dinkelacker. Die Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG arbeitet schon lange erfolgreich mit den beiden Gastronomen zusammen. Seit vielen Jahren betreiben Juan und David Blanco del Rio das „Classic Rock Café“ und das „deli -food bar music-“ in der Stuttgarter Innenstadt.

Eine besondere Spendenaktion

Bei der Generalprobe am 13. April wird im Schwabengarten der Ernstfall mit Freunden und Partnern geprobt – mit Fassanstich, Feuershow und Live-Musik. Die Familienbrauerei und die Brüder Blanco del Rio nutzen diesen Tag noch für eine besondere Aktion: Mit dem Projekt „Wulle hilft“ rufen sie alle Gäste zur Unterstützung auf. „Wir versorgen unsere Freunde und Partner mit Speis und Trank. Im Gegenzug freuen wir uns über eine Spende. Vor Ort stellen wir dazu eine Sammelkasse aus“, so David Blanco del Rio. Die Spendengelder kommen dem Kinderkrankenhaus LEPO in Poltawa, einer Partnerstadt von Ostfildern, zugute.