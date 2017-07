Schwabensause - Schwäbisches Kabarett & Dinner in 4 Gängen mit "Schwäbische Erotik"

SCHWÄBISCHE EROTIK | Schwäbisch-Erotisches Kabarett

„Kocht han i nix, aber guck wie i do lieg“. Mit ordentlich Pfeffer beantwortet Christiane M. als die Schwäbische Erotik die noch unbeantwortete Frage: „Schwäbische Äroddik? Gibt´s des überhaupt?“ Die Antwort entrollt sich in einem temperamentvollen, musikgeladenen Kabarett-Programm der Extraklasse mit Augenzwinkern, Stellungsakrobatik, jeder Menge Charme und schwäbischen Frohsinn. Mit ihrer Herzlichkeit spielt sich Christiane M. in die Herzen der Zuschauer. Doch darauf legt sie als Schwäbin wert: Das Programm wahrt immer den Anstand. Hier wird zwar vom Leder gezogen, aber "d´Äroddik isch d´ Balance oberhalb dr´ Gürtellinie"! Und schnell wird klar: „Äroddik braucht koiner, aber ohne isch älles nix!“ www.schwaebische-erotik.de

DINNER IN 4 GÄNGEN:

Die Schwabensause, das kulinarische Kabarett verspricht einen Abend lang genüssliche Gaumenfreuden gepaart mit schwäbischer Unterhaltung, Witzen und Lachsalven am laufenden Band. Die Gäste werden entführt in eine herzhaft-schwäbische Abendwelt, mit stilvollem Ambiente und schimmernden Kerzenlicht. Der Wechsel zwischen feinster Kulinarik und schwäbischem Kabarett macht diesen Abend zu einem wundervollen Erlebnis.

WEINSTUBE / WEINGUT AMALIENHOF

Wir laden Sie ein das Besondere zu entdecken! Sucht man ein einzigartiges Ambiente, gepaart mit traditioneller Familienatmosphäre, wird man nicht immer fündig. Doch was an anderen Orten der Welt ein unüberwindbarer Gegensatz ist, wurde hier zum Glücksprinzip gemacht.

Preis: 69,-- inkl. 4-Gänge-Menü!

Tickets: Weinstube Amalienhof, bei allen EasyTicket und Reservix-Vorverkaufsstellen (Infos s.u.)

Tickets online: EasyTicket und Reservix

Reservierung: Mail an tickets@schwabensause.de oder unter T. 07435-25 40 198