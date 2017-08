Schwabensause - Schwäbisches Kabarett & Dinner in 4-Gängen mit den "Zwei Herren"

Schwäbisches Kabarett mit den "Zwei Herren":

Das schwäbische und nichtschwäbische Publikum erfährt in diesem zweisprachigen Musikkabarett unter anderem, was der „Waiblinger Blocker“ ist und warum Weinkonsum die Intelligenz steigert. Es lernt, dass Liebe durch den Magen geht, sich aber Kosenamen und Komplimente in schwäbischen Mündern anders artikulieren. Und – hört, hört! – dass auch Schwaben nicht im Büro sterben wollen: Dafür schlüpfen Achim Meyer und Peter Gorges in die Rollen eines schwäbischen und seines „reig'schmeckten“ Nachbarn, die sich zunächst sehr skeptisch beäugen. In einigen gerne auch mal saftigen Auseinandersetzungen lernen sie sich allmählich kennen. Der nichtschwäbische Nachbar erhält dabei unter anderem eine Unterweisung in der für Schwaben vornehmsten Pflicht: der Kehrwoch’. Letztlich merken beide, dass der andere eigentlich ein peinprima Kerl ist – egal ob er nun in Schwaben oder in einem falschen Land geboren ist...www.zweiherren.de

Dinner in 4 Gängen:

Die Schwabensause, das kulinarische Kabarett verspricht einen Abend lang genüssliche Gaumenfreuden gepaart mit schwäbischer Unterhaltung, Witzen und Lachsalven am laufenden Band. Die Gäste werden entführt in eine herzhaft-schwäbische Abendwelt, mit stilvollem Ambiente und schimmernden Kerzenlicht. Der Wechsel zwischen feinster Kulinarik und schwäbischem Kabarett macht diesen Abend zu einem wundervollen Erlebnis.

Die Alte Kanzlei

Mitten im Herzen der Landeshauptstadt Stuttgart, gelegen zwischen Rathausplatz und Schlossplatz, gegenüber des Alten Schlosses finden Sie am Schillerplatz das Restaurant "Alte Kanzlei". Am Traditionsstandort legt man Wert auf hausgemachte, schwäbische und internationale Gerichte. Vergessen Sie für ein paar Stunden Ihren Alltag. Die Gastfreundschaft, bester Service und Qualität sind Ihnen hier versichert.

Preis: 69€ inkl. 4-Gänge-Menü & Kabarett

Tickets bei allen bekannten EasyTicket und Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.schwabensause.de