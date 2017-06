× Erweitern Schwabenvierer

Schwabenvierer – Die schwäbische Comedy – MixedshowVier urschwäbische Künstlergruppen, Comedians und Kabarettisten, die mit zum Besten gehören, was das Ländle zu bieten hat werden den Abend in ein schwäbischen Eldorado der der Heiterkeit verwandeln. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie über Muskelkater bei den Lachmuskeln klagen. Zum ersten Mal zu Gast auf Burg Stettenfels – der Schwabenvierer. Sabine Essinger (ehemals „Neue Museumsgesellschaft)Können schwarzer Humor und zugespitzte Übertreibungen wehtun? Ja! Aber es darf gelacht werden. Nicht nur über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, sondern über Dinge, die schon jedem im Leben Bauch- und Kopfschmerzen beschert haben. Vom altklugen Baby bis hin zur altersweisen bissigen Oma – vertreten ist alles, was einem in der schwäbischen Frauenwelt begegnet. Ob männermordende Firmenchefin, übermotivierte Supermami oder gestresste Stewardess – Sabine Essinger ihre Weiber legen den Finger in die Wunde und streuen noch eine Prise Salz darauf! Ernst Mantel – HA KOMM! (ehemals Kleine Tierschau)Neues vom Liedermacher, Komödianten und Schwaben.Nach dem ersten, preisgekrönten Solo-Programm »ERNST UNERNST« folgt jetzt als Fortsetzung »HA KOMM!« Lieder über großspurige Allesleser, Balladen über Intelligenzbolzen und Selbstdarsteller, über den globalen Schwaben, nervige ICE-Fahrten und Elegien über Verwandtschaftsbesuche zur Unzeit…Dazu Monologe in Warteschlangen an süddeutschen Charterflugschaltern, Texte über die unrichtige Anwendung falscher Spruchweisheiten, über generationen-übergreifende Erziehungsvarianten, über Vergesslichkeit, die man leicht mit Schusseligkeit verwechselt und über den exzessiven Gebrauch des »SCH« im schwäbisch-alemannischen Sprachraum. Titel: »Luschtige Linguischtik für Freizeit-Germanischten in der Diaschpora«.Linkmichel – des BeschteEine Mischung aus den besten Stücken der vergangenen Programmen bietet der Kabarettist LinkMichel. Das bedeutet Geschichten aus dem Leben. Saukomisches über Mütter, Väter, Kinder – einfach über ganz „normale“ Menschen. Überspitzt, im Kern jedoch immer zutreffend, nimmt er den allgegenwärtigen Alltagswahnsinn aufs Korn.Die Schrillen Fehlaperlen - Comedy und GesangBei Ihrem Auftritt auf der Burg Stettenfels zeigen die Fehlaperlen einen Auszug aus dem Programm „Summer Special - Aloha von Burg Stettenfels“. Hierbei besingen die 4 schrillen Perlen aus dem Fehlatal alle Fragen, die man sich im Sommer stellt. Urlaub lieber mit, oder ohne Gatte? Wie wirkt Ouzo in der prallen Sonne? Was vernasch ich auf Balkonien? Es ist ein sommerliches „Best of“ aus 3 Programmen. Jedes Thema wird im passenden Kostüm präsentiert. Natürlich darf ihr kleiner Internet-Hit „Aber mir roichts“ nicht fehlen.Auch Ferdi, der Gitarre spielende Quotenmann ist dabei, und darf mal wieder die Umkleidepausen der „Perlen“ vertonen.