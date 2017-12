Schwäbische Neujahrsbrezel

Zum neuen Jahr unterhält Hansjörg Ostermayer sein Publikum mit schwäbischen Schwank-Klassikern – und bietet in gut schwäbischer Manier einen dreifachen Durchblick. Ein Gebäck, durch welches dreimal die Sonne scheint, sollte ein schwäbischer Bäcker erfinden, damit der Herzog ihn am Leben ließ. Man hat sie schon gehört, die Geschichte. Doch leider stimmt sie nicht. Wie’s wirklich war, verrät der Erzähler zum Auftakt des Abends. Nur so viel vorweg: Die Sache hat sich in Tübingen abgespielt, vor mehr als 200 Jahren. – Die übrigen Erzählungen sind zum Teil noch viel älter. So alt, dass auch schon andere Leute ihre Kontrafakturen schrieben. Darin besteht ja der Reiz von Schwank-Klassikern. Sie lassen sich wunderbar neu-erzählen: Die sieben Schwaben. Das Leberlein. Die Provisorwahl. Die schöne Lau. Die beiden Buckligen. www.hansjoerg-ostermayer.de