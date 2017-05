Schwäbische Trias 1

Mit der Auftrittsfolge „Schwäbische Trias“ wählt Enderle als Alternative zu den sonst üblichen „Von ällem ebbes“-Programmen die „Älles von ebbes“-Variante: Seine Kabinettstücke zur schwäbischen Leitkultur sind diesmal sortiert nach den Feldern Sprache – Küche – Lebensart, denen er je einen Abend widmet. Am heutigen Abend erfahren Sie Enderles Verlautbarungen zur schwäbischen Mundart und Rhetorik: In einer ersten Runde lädt Enderle zu vergnüglichen und dabei höchst lehrreichen Erkundungen in der schwäbischen Sprachlandschaft ein. Die Stücke des Programms tragen allesamt zu dem Nachweis bei, dass man unserem Schwäbisch mit einem Dialektbegriff im Sinne eines bloßen Zungenschlags bei weitem nicht gerecht wird, sondern dass ihm der Rang einer veritablen eigenständigen Sprache zukommt.