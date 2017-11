Schwäbische Trias Teil 3 - Wias halt isch

Enderles Stücke zum schwäbischen Wesen und Verhaltenskodex: Das weite Feld der regionalen Verhaltensregeln, der Lebensführung, der Weltsicht und eines gültigen Wertekanons spiegelt sich in ausgewählten exemplarischen Alltagssituationen. Darin begegnen wir typischen schwäbischen Stammesvertretern als Vermieter, als Nachbarn, als Modemuffel, als Wellness-Skeptiker, als Kraftfahrer, als Hilflose in der digitalen Welt und in anderen Rollen.