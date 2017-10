Schwanensee von P. I. Tschaikowsky

× Erweitern Theater Olomouc Ballett Theater Olomouc

Mährisches Theater Olomouc - Künstlerische Leitung: Robert Balogh - zeigt ein Ballett in vier Akten "Schwanensee" am 28. Dezember im Kurhaus.

Diese erste Ballettkomposition von Peter I. Tschaikowsky, ist das bekannteste und beliebteste aller klassischen Ballette und wie die berühmte Ballerina Galina Ulanova feststellte "das schönste Ballett, das man sich vorstellen kann". Der noch berühmtere Choreograph Georges Balanchine scherzte einmal, zu Schwanensee befragt: “Man sollte alle Ballette Schwanensee nennen. Das Publikum würde kommen”. Tatsächlich ist „Schwanensee“ das populärste Ballett und bei den meisten Menschen fällt die Vorstellung von klassischem Ballett mit dem Bild von anmutigen Tänzerinnen in weißen Tütüs mit feinen und grazilen Bewegungen zusammen. Die Choreographie von Marius Petipa und Lew Iwanow gehört mit ihren zahlreichen Höhepunkten wie die Charaktertänze, Solo-Variationen und Pas de deux Siegfrieds mit dem Weißen und dem Schwarzen Schwan, die 32 fouettés des Schwarzen Schwanes, die große Herausforderung jeder Ballerina, sowie der legendäre Tanz der vier Kleinen Schwäne zu den schönsten und anspruchsvollsten der klassischen Ballettliteratur. Im Gegensatz zu anderen Komponisten seiner Zeit erhob P.I Tschaikowsky in "Schwanensee" die Musik wieder zu einem erstrangigen, künstlerisch hochwertigen Bestandteil des Balletts, indem er sie eng mit der Handlung verband. Dadurch wird z.B. das berühmte Pas de deux von Prinz Siegfried und Odile zum Höhepunkt des dramatischen Konflikts. Die Handlung basiert auf ein jahrhunderte alte Legenden von Mädchen, die in Schwäne verzaubert wurden zurück: Das Motiv findet sich in antiken griechischen Sagen, in „Tausend- und eine-Nacht", russischen Märchen und Wagners „Lohengrin". Prinz Siegfried soll an seinem 21-ten Geburtstag eine Braut wählen. Als ein Schwarm Schwäne über den Schloßpark hinweg zieht, folgt er ihm mit einigen Freunden auf der Jagd und gelangt zum Schwanensee. Von der Schwanenkönigin Odette erfährt er, daß sie und ihre Gefährtinnen in der Macht des bösen Zauberers Rothbart stehen und nur durch die tiefe Liebe eines Menschen erlöst werden können. Siegfried, von Odettes Schönheit und Schicksal ergriffen, wird von Liebe erfüllt und verspricht, sie zu retten. Auf dem Ball des Prinzen erscheint der Zauberer Rotbart mit seiner Tochter Odile, der er die Gestalt Odettes gegeben hat. Prinz Siegfried läßt sich täuschen und damit muß Odette in der Macht des bösen Zauberers bleiben. Als Siegfried seinen Irrtum erkennt, eilt er verzweifelt zu Odette. Am Ende erweist sich die Liebe jedoch stärker als das Böse. "Schwanensee“ wird in einer Produktion des Mährischen Theaters Olomouc unter der künstlerischen Leitung des renommierten Choreografen Robert Balogh dargeboten. Tänzer aus der ganzen Welt bewerben sich bei der Kompanie des Theaters Olomouc, so dass dieses ein Zentrum von hervorragenden Solisten und einem hochwertigen internationalen Corps de Ballet von klassischen Spitzentänzern aus u.a. Russland, England, Japan, Polen, Italien, Spanien geworden ist.