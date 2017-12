× Erweitern Schwanensee

Diesen Winter präsentiert das Russische Nationalballett aus Moskau am 04. Januar 2018 im Rosengarten Mannheim gleich zwei der größten und bezauberndsten Stücke des klassischen Ballettrepertoires zur legendären Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky:Um 15 Uhr führt ein Märchenerzähler auf unnachahmliche Weise durch die Geschichte von Schwanensee, damit auch die Kleinsten im Publikum der Handlung folgen können. Bei der Abendvorstellung um 20 Uhr erwartet die Zuschauer mit der Nussknacker ein weiteres Meisterwerk voller Poesie, Anmut und Eleganz. Für Groß und Klein die wunderbare Chance, die einzigartige Perfektion des Balletts zu erleben.Märchenwelten in der Sprache des russischen BallettsEin zum Leben erwachter Nussknacker im Winterwald oder Grazile Schwäne im Mondschein – in unübertroffen anmutigen Choreografien erobern in Tschaikowskys Meisterwerken die fantastischen Wesen der Märchenwelt die Bühne.Schwanensee ist der Inbegriff des klassischen Balletts. In der feinsten traditionellen Ballettsprache entspinnt sich die berührende Geschichte eines jungen Prinzen, der zwischen der verzauberten Schwanenkönigin Odette und ihrer Gegenspielerin Odile wählen muss. Dieser Klassiker des Ballettrepertoires zeigt die Vielseitigkeit einer Tanzkunst, die durch akurat durchkomponierte Formationen und klare choreografische Linien besticht. Die bunten Hofszenen leben von leichtfüßigen Walzern, lebhaften Polonaisen und mannigfaltigen Volkstänzen. Die Seeszenen hingegen führen ins Mystische und Fantastische: In lyrischen Bildern, untermalt von sehnsuchtsvoll-romantischer Musik, werden die Tänzerinnen mit ihren eleganten Kopfhaltungen und feingliedrigen Armbewegungen zu anmutigen Schwänen. Damit auch die Kleinsten im Publikum der Handlung von Schwanensee folgen können, wird jede Szene des Programms durch eine Erzählung anschaulich gemacht.