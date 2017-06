Schweiz - Graubünden – Engadin. Lassen sich in den Bann der Schweizer Bergwelt ziehen.

Käse und Schokolade, Geld und Banken, kehlige Dialekte und Langsamkeit – das sind Begriffe und Attribute, welche man oft mit der Schweiz verbindet. Dass dieses Land mehr zu bieten hat, vor allem die Alpen mit ihrer typischen Natur und die Jahrhunderte alte Kultur in diesem unabhängigen und stolzen Siedlungsraum, zeigt die Diashow mit dem Diplomgeografen und Fotografen Bernd Mantwill am Donnerstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr im Kurhaus.Der zweite Teil der Diareise durch Graubünden beginnt am Fluela Pass, von dort führt die Reise in das Engadin, in das Tal des En, der ab Österreich Inn genannt wird. Grandiose Berglandschaften, romantische Dörfer und der Schweizer Nationalpark gehören zu den Highlights der Region. Über den Umbrailpass gelangt man nach Süd-Tirol und in die Lombardei. St. Moritz, ein Luxuskurort mit weltweitem Ruhm ist ein Treffpunkt des Jet Set. Lieblich ist die Landschaft um den Silvaplaner und Silser See. Von hier ist es nicht weit zum Malojapass nach Italien.Entdecken Sie gemeinsam mit Bernd Mantwill eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas und lassen sich in den Bann der Schweizer Bergwelt ziehen.