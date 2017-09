Schwesterherz präsentiert den Mädchenflohmarkt in Tübingen.

Mädels, am Sonntag, 22.10. ist es soweit: Wir bringen das Original, den Mädchenflohmarkt by Schwesterherz, nach TÜBINGEN und lassen das Trödelherz jedes Tübinger Mädchens höher schlagen. #trödelliebe. Taucht in eure überfüllten Kleiderschränke und holt die 90er Crop-Tops, die Miniröcke eurer ersten Parties oder Mamas alte High-Waiste-Jeans raus: Es wird sich ein Girl finden, das dieses Teil hochleben lassen wird.#sharingiscaring

VERKAUFSSTANDPLÄTZE KÖNNT IHR HIER BUCHEN:https://www.eventbrite.de/o/jd-kulturamp-freizeit-gmbh-14959857062

Schnapp dir deine beste Freundin und teile mit ihr Liebe und Stand. So könnt ihr euren alten Kram entrümpeln und dabei gemeinsame Quality Time verbringen. #friendshipgoals #friendsday

Womit ihr beim original Schwesterherz Mädchenflohmarkt garantiert punkten könnt:

♥ Klamotten #thoseshoeswiththatdress?

♥ Schmuck #nevergounderdressed

♥ Handgemachtes #madewithlove

♥ Bücher #mustread

♥ Designerstücke #bitchplease

♥ und vieles mehr, das dir am Herzen liegt #holyshit