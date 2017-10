Die Schmerzgeldklinik

× Erweitern Schmerzensgeldklinik

Und wieder einmal spielt Schwesternpracht am 10. November ihr schauerlich schönes musikalisch und horrorlastig schäbisch- skurriles Stück Schmerzgeldklinik in Filderstadt.

Neu überarbeitet wird auch jener der den Klinikhorror bereits genossen hat an Witz und Charme nichts vermissen, und darf - wie einst in einer Zeitung zitiert - Tränen lachen in der Schmerzgeldklinik.

Ein im wahrsten Sinne doppelter Fehltritt des Herrn Professor Blinkmann bringt die drei kranken Schwestern der Schmerzgeldklinik in größte Bedrängnis:Der OP-Plan ist voll, wer macht „den Schnitt“?

An kuriosen Einfällen zur Erhaltung des Klinikbetriebes mangelt es dem Schwesternteam beileibe nicht! Auch die Prüfinstanz der Kassenärztlichen Vereinigung in Form von Dr. H.-F. Spickler muss „gezwungenermaßen“ dafür herhalten…

Eintritt: 13.- / 11.- € (Mitgl. & Schüler)