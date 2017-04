Schwierige Situationen souverän meistern

Konflikte begleiten uns im privaten, beruflichen und politischen Bereich. Nicht selten enden Dialoge anders als wir möchten. In einer Mischung aus Theorie und Übungen wollen wir verstehen, was in der Kommunikation passiert, Antennen für Zwischentöne entwickeln. Die Kommunikation im Allgemeinen und der Umgang mit Grenzverletzungen, insbesondere durch Verbalattacken, stehen im Mittelpunkt. Im Seminar nutzen wir den Freiraum, selbst nicht betroffen oder gerade in einen Konflikt verwickelt zu sein. Ziel ist es, handlungsfähig zu werden und in schwierigen Situationen zu bleiben.

Status: Anmeldung nur auf Warteliste möglich

Datum: Freitag, 26. Mai 2017 - Sonntag, 28. Mai 2017

Seminarnummer: 21/21a/17 (Bei Rückfragen bitte angeben)