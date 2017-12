Schwiiz’r Nacht w/ Definition

Definition (Diynamic / Hive Audio)Marco Berto (Re:Fresh your Mind)Marco Bastone (Romantica)-„Chlii aber fii“ lautet die Devise der „Schwiiz'r Nacht“ bei der Ausgabe im Januar 2018. Der erste Gast des Abends, Definition, definiert sich nicht nur durch seine Sets, sondern auch als Label-Chef von Definition:Music. Auf seinem Imprint haben bereits Größen wie Hector Couto, Hot Since 82, Santé und Umek releast. Er selbst konnte derweil Veröffentlichungen auf Plattformen wie Get Physical, Diynamic, Hive Audio und natürlich Definition:Music platzieren, was sein Ansehen in der Szene stetig mehr wachsen lässt. Unterstützt wird er an diesem Abend von Landsmann Marco Berto, der gerade mit seinen Veröffentlichungen auf Little Helpers und Re:Fresh your mind für mächtig Wirbel sorgt. Als Dritten im Bunde haben sich die Jungs lokalen Support gesichert: Marco Bastone, der neben seiner Tätigkeit als DJ u. a. für die Romantica verantwortlich ist, ist ebenfalls eingeladen!