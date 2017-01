Schwimm Socke Schwimm

Ein Wäschehaufen spielt verrückt

Frau Wesels Wäschehaufen verwandelt sich nach und nach in witzige, zarte oder skurrile Wesen. So tanzt sie mit ihrer Bettwäsche einen Wendetanz, Mütze und Schal bieten eine hinreißende Bühnenshow und die Zuschauer sitzen staunend mittendrin und sind gespannt was als nächstes passiert. Vor den Augen der Zuschauer verwandelt sich ein T-Shirt in einen hungrigen Nimmersatt, eine Socke mit Loch wird zum Zappel-Fisch, eine Krawatte zu einem traurigen Strichmännchen. Kein Stück Stoff ist vor der Fantasie von Frau Wesel mehr sicher.

Liebevoll und mit großer Aufmerksamkeit für Details verwandelt Schauspielerin Loraine Iff die Wäschestücke in Wesen mit Charakter, verpackt in kleine Geschichten. Sie bannt die jungen Zuschauer mit Charme, Witz und Verspieltheit.