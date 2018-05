SciDay: Die Tugenden und Laster der Nanotechnologie

Mehr als Zwerge- Nanotechnologie aus philosophischer Sicht So klein wie ein Tischtennisball im Vergleich zur Erdkugel, so winzig ist ein Nanometer im Verhältnis zu einem Meter. "Nano" kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg. Nanotechnologie spielt sich also in einer Welt mit fast unvorstellbar kleinem Maßstab ab. Lange war die Nanotechnologie in aller Munde, sie galt als DIE Zukunftstechnologie schlechthin und versprach die Lösung vieler gesellschaftlicher Probleme. Heute hat sich die Einstellung der Bevölkerung zur Nanotechnologie normalisiert. In Sonnencremes filtern Nanoteilchen die UV-Strahlen und im Möbellack verbessert Nano-Aluminium die Kratzfestigkeit. Ist Nanotechnik darum schon langweilig geworden? Der Vortrag stellt aus philosophischer Sicht dar, worin die Bedeutung der Nanotechnologie weiterhin besteht und wie sich die technik- und naturwissenschaftliche Forschung mit ihr und durch sie gewandelt hat. Referent: Prof. Dr. Alfred Nordmann (TU Darmstadt).