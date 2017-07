× Erweitern Science Fiction Treffen

Am 23. und 24. September 2017 heißt es im TECHNIK MUSEUM SPEYER bereits zum zehnten Mal „Fiktion trifft Realität“. Zahlreiche Star Wars und Star Trek Fans, darunter ca. 200 kostümierte Mitglieder der German Garrison, treffen sich in Europas größter Raumfahrtausstellung. Dieses Science Fiction Treffen ist aus dem Terminkalender des Museums mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Jährlich werden es mehr Fans, die in passenden Star Wars, Star Trek oder in Comic und Manga Kostümen erscheinen. Im vergangenen Jahr zählte man über 2.000 kostümierte Gäste. Egal ob Jung oder Alt, das Science Fiction Treffen in Speyer ist ein Erlebnis für die ganze Familie.