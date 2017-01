zum Thema „Entropie im Alltag oder warum es ganz und gar unmöglich ist, dauerhaft Ordnung zu halten“ mit Prof. Dr. Bernhard Weigand (Universität Stuttgart) und Prof. Dr. Stephan Staudacher (Universität Stuttgart)

Moderation: Ulrich Schmid

Wissensdurst nicht konventionell im Vortragssaal, sondern entspannt bei einem Glas Bier, Wein oder Sprudel löschen - und damit junge und jung gebliebene Menschen für Naturwissenschaften begeistern. Das steckt hinter der Idee des Science Pub, mit der die Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg e.V., gemeinsam mit dem Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart und der Vereinigung der Freunde der Universität Stuttgart e.V. nun die Stuttgarter Kulturszene bereichern. Nach einem kurzen, spritzigen Pub-Quiz zur Einstimmung erleben Sie führende Wissenschaftler, die Spaß an ihrer Forschung haben und beim Science Pub alles dürfen außer einem: Langeweile verbreiten. Und die auch Zeit haben, selber ein Bierchen zu trinken, bei offenen Diskussionen in lockerer Atmosphäre.

Man kennt das vom Kinderzimmer: es ist viel einfacher, einen geordneten Zustand in einen ungeordneten zu versetzen als umgekehrt. Will man den geordneten Zustand, so muss man Energie zuführen. Hat man genügend Zeit und Energie, so entstehen im Grenzbereich zwischen Chaos und Ordnung komplexe Systeme. Die sind aber nur stabil, so lange sie wachsen. Das gilt nicht nur im ganzen Universum, also für alle physikalischen Vorgänge, sondern auch für Firmen, Konzerne und Staaten und hat seine Ursache im Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn Sie sich wundern, warum die Zeit nur in eine Richtung verläuft, weshalb unsere Arbeitswelt so perfekt durchorganisiert ist, wieso Qualität immer ihren Preis hat, warum "Shitsuki" eine nie endende Herausforderung in der Welt der Fabriken ist, weswegen die Verwaltung wächst und wächst und der Whisky trotzdem kälter wird, wenn wir Eiswürfel reinwerfen, dann befragen Sie lieber nicht die alte Glaskugel, sondern den Thermodynamiker Ihres Vertrauens. Er sagt Ihnen auch, dass es ernsthafte Optionen gibt gegen den voll durchstrukturierten Alltag: Mut zum Chaos! Nichts ist "alternativlos".