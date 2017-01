Wissensdurst nicht konventionell im Vortragssaal, sondern entspannt bei einem Glas Bier, Wein oder Sprudel löschen - und damit junge und jung gebliebene Menschen für Naturwissenschaften begeistern. Das steckt hinter der Idee des Science Pub, mit der die Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg e.V., gemeinsam mit dem Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart und der Vereinigung der Freunde der Universität Stuttgart e.V. nun die Stuttgarter Kulturszene bereichern. Nach einem kurzen, spritzigen Pub-Quiz zur Einstimmung erleben Sie führende Wissenschaftler, die Spaß an ihrer Forschung haben und beim Science Pub alles dürfen außer einem: Langeweile verbreiten. Und die auch Zeit haben, selber ein Bierchen zu trinken, bei offenen Diskussionen in lockerer Atmosphäre.

Mitten in Stuttgart dringen an einem Netzwerk von Verwerfungen kohlensäurereiche Mineralwässer an die Erdoberfläche und in den Neckar. Wer liebt sie nicht, die Millionen von Kohlensäure-Bläschen, die beim Schwimmen in den Mineralbädern auf der Haut prickeln und perlen – Baden im schwäbischen Champagner! Doch was wissen wir über das Mineralwasser? Auf seiner zwanzigjährigen Reise vom Oberen Gäu nach Stuttgart erwirbt es lösliche Bestandteile aus dem durchlaufenen Gestein und wird schließlich mit Kohlendioxid und weiteren gelösten Stoffen aus dem tiefen Untergrund angereichert. Ich erkläre Ihnen, wie dieses wundervolle System funktioniert und nehme Sie mit auf kleine Lerngänge in die Grundwasserhydraulik, die Wasserchemie und in die Isotopengeochemie. Das lohnt sich sogar für Chemiehasser, denn das chemische Gedächtnis des Wassers ist unbestechlich! Seit es die hochgenaue Analytik gibt, bleiben keine Spuren verborgen.