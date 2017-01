Science Slam in der Rosenau

Zum fünften Mal treten in der Rosenau innerhalb eines Science Slam junge Forschende ausgerüstet mit Wissen und Begeisterung gegeneinander an!

In Kurzvorträgen zeigen WissenschaftlerInnen aller Fachrichtungen allgemeinverständlich und amüsant, worüber sie – sonst verborgen in Unilaboren und Bibliotheken – forschen. Dabei gilt: Je unterhaltsamer und verständlicher sie ihre Forschung erklären, desto besser. Alles ist erlaubt, was den jungen Forschenden hilft, ihre These zu präsentieren: Vom Klavier bis hin zu lebenden Ameisen.

Zehn Minuten haben die WissenschaftlerInnen Zeit, um das Publikum von sich zu überzeugen. Danach wird per Applaus entschieden, wer den besten Vortrag geliefert hat und die goldenen Boxhandschuhe mit nach Hause nimmt!