Scooter "Wild & Wicked"

Nach einem gigantischen Tourauftakt in Leipzig und Mönchengladbach im Juli 2017 holen SCOOTER im Feburar 2018 zu einem erneuten Schlag aus und setzen ihre große Jubiläumstour „100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked“ durch die Arenen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz fort.

Ab Februar 2018 wird die energiegeladene Formation ihre Fans in gewohnter Manier mit einer atemberaubenden Bühnenshow aus Pyrosalven und Flammenwerfern einheizen.

In Stuttgart ist die Nachfrage nach der spektakulären Liveperformance bereits so groß, dass die Porsche-Arena für die Show am 24.02.2018 „sold out“ meldet. Um aber allen Fans in Stuttgart und Umgebung eine weitere Gelegenheit zu bieten, kündigen SCOOTER nun für den darauffolgenden Tag, den 25.02.2018 eine Zusatzshow an.

Wer live mit dabei sein möchte, wenn die Techno-Legenden die Arenen in Hexenkessel verwandeln und ihr Hitfeuerwerk mit Songs wie „Maria“, „Hyper Hyper“, „Bora! Bora! Bora!“ oder „Oi“ zum Besten geben, sollte jetzt zugreifen, denn auch für die anderen Shows werden die Tickets knapp.

Mit im Gepäck auf ihrer Jubiläumstour haben SCOOTER ihr am 15.12.2017 erscheinendes Best Of Album „100% - 25 Years Wild & Wicked“. Mit über 60 Tracks inkl. sämtlicher Hit-Singles sowie einem brandneuen Song haben sich Scooter eine grandiose Vorlage für ihre Tour-Setlist geliefert.