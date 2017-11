Scott Colley & Benjamin Koppel - The Duo

× Erweitern http://www.bix-stuttgart.de The Duo

Nachdem sie bereits in verschiedenen Konstellationen und Projekten zusammen gearbeitet haben, haben sich der Super-Bassist Scott Colley und der Top-Saxofonist Benjamin Koppel – zwei langjährige Freunde und musikalische Partner – nun endlich als Duo zusammengefunden. Ein Setting, von dem beide schon länger geträumt haben.

Jazz ist eine Kunstform, die auf Kommunikation und Dialog als Grundprinzipien beruht. Sowohl zwischen den Musikern auf der Bühne als auch zwischen den Künstlern und dem Publikum. Und wer könnte diese Grundprinzipien des Jazz besser bewahren und weiterentwickeln als zwei der herausragendstenen und virtuosesten Musiker der heutigen, internationalen Szene – Scott Colley und Benjamin Koppel?

Ihr Duo-Projekt ist inspieriert von zwei jazzhistorisch bedeutsamen Saxofon-/ Bass-Duo-Alben: Vom unvergesslichen Lee Konitz/Red Mitchell Werk, ”I Concentrate on You” (1976), und vom genauso umwerfenden Archie Shepp/Niels Henning Ørsted Pedersen Album, ”Looking at Bird” (1980). Colley und Koppel demonstrieren im Duo und in Anlehnung an die großen Musiker einer vorausgehenden Generation ihr unglaubliches Potential!

Der in NYC lebende Scott Colley war fünf Jahre lang Bassist der Herbie Hancock Group und ist einer der meist gefragten Akteure der aktuellen internationalen Jazzszene. Seine Karriere startete er als Sideman für Dizzy Gillespie und Carmen McRae und weitere, einflussreiche Namen! Er selbst hat als Bandleader acht eigene Alben veröffentlicht.

Der in Kopenhagen lebende Benjamin Koppel, einer der meist ausgezeichneten Saxofonisten seiner Generation, ist auf insgesamt 50 Alben zu hören und hat dabei mit Jazz-Giganten wie Paul Bley, Phil Woods und Randy Brecker im Studio und auf der Bühne gestanden. Allein aus seiner intensiven musikalischen Beziehung zum Pianisten Kenny Werner sind 10 Alben hervorgegangen – in Kooperation mit Künstlern wie Lionel Loueke, Bobby Watson und Joe Lovano.

Seit 2012 arbeiten die beiden im Trio und eng zusammen mit Schlagzeuger Brian Blade. Unter dem Namen Koppel-Colley-Blade Collective haben sie bereits zwei Alben veröffentlicht und ein drittes, gemeinsam mit Sinfonie-Orchester eingespieltes, wird bald veröffentlicht.

Colley und Koppel haben ein direktes und beinahe telepathisches, gegenseitiges Verständnis von Musik. Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit hat zu weiteren Kooperationen mit Künstlern wie Lee Konitz, Jim Hall, John Abercrombie, Al Foster und vielen anderen geführt. Die beiden mögen es, sich gegenseitig mit neuen Kompositionen, die sie extra für ihren individuellen Duo-Sound und -Ansatz schreiben, herauszufordern. Beide genießen es, sich im kreativen Zwischenraum von komponierter und frei improvisierter Musik zu bewegen.

Für 2018 gibt es gute Aussichten: Die beiden werden eine ganze Menge an Veröffentlichungen präsentieren, darunter Alben mit Jack deJohnette, Ralph Alessi, John Patitucci und Kenny Werner, wie auch der bereits oben genannte Release des Koppel-Colley-Blade Collective.

An diesem Abend kommen sie als Duo mit ihren beiden Instrumenten, ihrer großen Musikalität und ihrem tiefen, freundschaftlichen Verständnis füreinander zu uns ins BIX. Die beiden weltweit renommierten Giganten live auf der Bühne zu erleben, wie sie mit ihren Instrumenten miteinander kommunizieren und interagieren, ist ein einmaliges Ereignis und unser Highlight zu Jahresbeginn, das man sich nicht entgehen lassen sollte.