Twin Fiddle Express aus Kanada

Scott Woods wird als einer der besten Fiddle-Spieler Kanadas betitelt. Old Time Fiddle Music ist der akustische Stil, der sich in Nordamerika Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem irischen Folk entwickelt hat und aus dem später die Country- und Bluegrass-Musik hervorging. Scott macht unglaubliche Kunststücke, wie Purzelbaum, Balance auf dem Bierfass und Stepdance, während des Geigenspiels. Er spielt mit der Geige auf dem Rücken, mit dem Bogen unterm Knie, er setzt verschiedene andere Instrumente ein, und er singt auch. Es ist eine großartige, hochqualitative Show, virtuos und auf höchstem Profigeiger-Niveau, mit einem fröhlich-fetzigen Stil, bei dem niemand still sitzen kann, mit witzigen Ansagen, kurz: Enorm charmant. Kein Wunder begleitet ihn der Spitzname „The Flippin´ Fiddler“ (etwa: „Der Wirbelnde Geiger“) auf seinen Tourneen mit seiner 6-köpfigen Scott-Woods-Band in Nordamerika. Auf seinem Besuch in Deutschland wird Scott begleitet von seiner Schwester Kendra und seiner Mutter Carolyn. Seit 6 Generationen wird in der Familie Woods die Fiddle-Musik gespielt und gepflegt. In den vergangenen drei Jahrzehnten sind über 20 CDs entstanden. Gespielt werden traditionelle Tunes und Songs mit genialen Improvisationen sowie Eigenkompositionen, die Menschen aller Altersklassen begeistern.