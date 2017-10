× Erweitern Can Seo

Scotch and Songs auf dem Wäscherschloss. Im Rittersaal bei Kerzenschein und Kaminfeuer. Gibt es etwas authentischeres?

Es erwarten Sie:• ausgesuchte, hochwertige Single Malt Whiskies• präsentiert von dem Whiskyexperten Alec Farrell (ein Schotte, wie er schottischer nicht sein kann)• Schottische Musik mit Can Seo (ausgewählte Whisky Songs und mehr..)• dazu ein rustikales Dinner• Abtauchen in die schottische Welt in den historischen Mauern des Wäscherschlosses!