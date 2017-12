Scouts-Chor gründet Projektchor für Konzert 2018

Der Scouts-Chor umfasst etwa 30 Sängerinnen und Sänger und ist bekannt für christliche Chormusik, Pop & Rock, Gospel und Balladen.

In der über 35-jährigen Geschichte hat der Chor mehr als 450 Auftritte gestaltet - darunter u.a. Gottesdienste, Konzerte, Taufen, Hochzeiten, Kirchentage, Firmungen und Konfirmationen. Außerdem wurden in den vergangenen Jahren mit Benefizkonzerten insgesamt über 15.000 Euro an Spenden gesammelt, mit denen wohltätige Organisationen wie z.B. die AIDS-Hilfe Unterland in Heilbronn oder der Verein Herzkinder Unterland e.V. unterstützt wurden.

Für das nächste Konzert am 5. Mai 2018 in der Musikschule Neckarsulm sucht der Scouts-Chor interessierte Sängerinnen und Sänger für seinen Projektchor. Wer Lust hat, neue und bekannte christliche Pop- und Gospelsongs zu singen, ist dabei genau richtig. Die Proben dazu beginnen ab 12. Januar 2018 und sind danach immer freitags um 20 Uhr im Gemeindezentrum St. Johannes in Neckarsulm. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein besonderes Special der Vorbereitung: Ein gemeinsames Probenwochenende am 19. - 21. Januar im Schloss Weikersheim, an dem alle neuen Lieder zum ersten Mal intensiv einstudiert werden.