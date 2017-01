Seba Kaapstad – Tagore’s

There is no boundary line!“ – Charlie Parker

Eine Annäherung. Musik und Text.

Aus, in und um JAZZ

Stephan Braun gilt als einer der interessantesten jungen Musiker in der europäischen Jazzszene. Als klassischer Cellist und Jazz-Cellist an den Musikhochschulen in Hamburg und Berlin ausgebildet, trat er auf großen Bühnen wie der Staatsoper Wien, dem Councertgebouw Amsterdam, Konzerthaus Berlin, Olympia Théâtre Paris und Pori Jazzfestival in Finnland auf und spielte Konzerte mit bekannten Musikern wie Kristjan Randalu, Melody Gardot, Nils Landgren, Till Brönner, der NDR-Bigband und dem Berliner Ensemble. 2010 gewann er mit seinem Trio den Internationalen Jazzwettbewerb in Bucharest. Der Schauspieler Wanja Mues erhielt seine Schauspielausbildung an der New School for SocialResearch, dem „Actors Studio MFA-Program“ in New York. Für das Fernsehen drehte er u.a. die Spielfi lme „2½ Minuten“ (1997), „Kollaps“ und war in Heinrich Breloers preisgekröntem Fernsehereignis „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ als Fritz Riemerschmidt zu sehen. Er wirkte in den Kinofi lmen „Gloomy Sunday“ (1998), Roman Polanskis „Der Pianist“(2001) und Hirschbiegels „Mein letzter Film“ (2002) mit, spielte in „Blueprint“ (2002) an der Seite von Franka Potente und in „Yella“ (2006) mit Nina Hoss. Die Veranstaltung fi ndet in den Räumen der Sammlung Domnick statt, einem ganz besonderen Ort der bildenden Kunst und Musik in Nürtingen.