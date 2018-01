Seba vereint mit seinem Debütalbum die südafrikanische Ausnahmesängerin Zoe Modiga, welche mit gerade einmal 21 Jahren schon etliche Wettbewerbe gewonnen hat und als eine der vielversprechendsten und talentiertesten Künstlerinnen des ganzen Landes gilt.

Mit dabei ist Ndumiso Manana aus Swasiland. Der junge und sehr emotionale Sänger ist auch gerade im Begriff, seine Karriere in Südafrika und über die Landesgrenzen hinaus aufzubauen. Am Piano ist ebenfalls keine Unbekannte: Gee Hye Lee, gebürtig aus Südkorea, mittlerweile aber sesshaft in Stuttgart. Der aus Bayern stammende und in Köln lebende Thomas Wörle an den Drums und Electronics ergänzt die Band. Außerdem ist auch die Schwester des Bandleaders, Franziska Schuster, als Sängerin auf dem Album vertreten. Und natürlich der Bassist sowie Komponist des Albums, Sebastian Schuster, Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2017.

Seba Kaapstad vereint Musiker, die auf den ersten Blick vielleicht unterschiedlich wirken, aber die die gleichen Vorstellungen von Musik und deren Einfluss haben. Dadurch ist ein so besonderes, facettenreiches und wirklich spannendes Album entstanden. Es spiegelt die Energie Südafrikas und zeigt, dass Grenzen jeglicher Art mit Hilfe von Musik immer überwunden werden können. Ein absoluter Musiktipp, auch für Nicht-Jazzer!

Zoe Modiga - Voice

Ndumiso Manana - Voice

Gee Hye Lee - Piano

Thomas Wörle - Drums / Electronics

Sebastian Schuster - Bass / Rhodes