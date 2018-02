Böhlen ist ein variantenreicher Klangmaler, der mit breitem Pinsel ganze Landschaften entstehen lassen, aber auch mit wenigen warmen Tönen große Spannungsbögen aufbauen kann.

Sein Sextett ist eine lebendig und selbstsicher aufspielende Einheit. (Jazzthing)Jeden musikalischen Moment ausnutzend, interpretiert das Sebastian Böhlen Sextett ein Programm, welches ausschließlich aus Kompositionen des Bandleaders besteht.Da die Musiker sich seit über zehn Jahren kennen, verwundert es kaum, dass sie sich musikalisch blind verstehen. So kann Sebastian Böhlen aus all seinen musikalischen und außermusikalischen Inspirationen schöpfen, sie zu einer persönlichen musikalischen Sprache verweben und diese zusammen mit seinen Mitspielern durch großes ästhetisches Verständnis und traumhafte Fantasie zum Leben erwecken. Alle sechs zusammen erklingen nicht selten als veritable Big Band mit der großen Spannweite zwischen postboppiger Virtousität und balladesker Ausdrucksstärke (Jazzpodium). Am Tag nach dem Konzert in Stuttgart spielt die Band beim Finlae des Neuen Deutschen Jazzpreises 2018.

http://www.sebastianboehlen.com