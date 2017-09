Der Dresdner Künstler Sebastian Hempel (*1971), gelernter Steinbildhauer und Absolvent der Dresdner Kunsthochschule, hat in den letzten Jahren mit Lichtkunstwerken, zunehmend auch mit Kunst-am-Bau-Projekten auf sich aufmerksam ­gemacht. In Backnang hatte er bereits im Rahmen des Lichtkunstfestivals der Kultur Region mit einer Licht-Installation in der Murr im Herbst 2016 einen Auftritt. Die Ausstellung in der Galerie zeigt weitere Lichtkunstwerke, aber auch andere, überwiegend raumbezogene und kinetische Arbeiten von ihm. Die Dimension der Bewegung ist in seinen Installationen das bestimmende Element. Hempel spielt mit der Wahrnehmung der Betrachter. Ihn interessiert der Übergang von kühl-abstrakten zu märchenhaft-magischen Ebenen und die spezielle Form von Poesie, die sich in diesem Spannungsfeld entfaltet.

Ausstellung: 25.11.2017–04.02.2018