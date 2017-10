× Erweitern ReneG Second Sun

Die Prozentrechnung musste neu erfunden werden: SECOND SUN, 99% Funk and Soul, 200% Joy and Fun, Hot Funky Stuff & Soul Music verdammt nah am ideal. Hier geht die Sonne auf – That’s how music should sound!

SECOND SUN sind Anne-Laure Francois (voc), Rebecca Hart (voc), Ronnie Coker (voc), Andreas Mürdter (alt / bariton sax), Rainer Schmid-Vasterling (tenor sax), Andreas Fürst (trp), Andreas Pastorek (perc), Petra Schenk (perc), Bernd Hahn (keyboards), Jürgen Reichert (bass), Harald Brenneisen (drums), Dirk Sonntag (git).