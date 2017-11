× Erweitern Sekret

Heißen Sie die Band „Sekret“ herzlich willkommen! Im Dezember 2017 wird auf den Bühnen Deutschland das legendäre Bit-Quartet „Sekret“ in legendärer Besetzung zu sehen sein: Maxim Leonidow, Nikolaj Fomenko, Andrej Sabludowskij und Alexej Muraschow. Mit einer Europa-Tournee feiert die Band das 35-jährige Jubiläum ihres Schaffens!

Das Bit-Quartett "Sekret" tauchte im Showgeschäft in den frühen 80-er Jahren auf und avancierte sofort zur führenden Größe der russischen Rock 'n' Roll-Szene. Die Band veröffentlichte zahlreiche Alben voller Hits und ging auf unzählige Konzertreisen durch die UdSSR. Das Schaffen dieser Band ist außerordentlich reich und gehört zur Anthologie der russischen Musik. Dem Quartett gelang es mit großem Erfolg zwischen Rock 'n' Roll und Schlager zu balancieren: Sekret ging aus einem Leningrader Rock-Club hervor. Aber gleichzeitig trat die Band in Schlagersendungen auf und ihre Fotos schmückten die Teenager-Zeitschriften. Diese vier charismatischen jungen Männer aus Leningrad revolutionierten die sowjetische Musik. Ihre Balladen und Rock 'n' Roll-Lieder wurden gelebt und gesungen, man tanzte und verliebte sich dazu: "Privet" (Hallo), "Alissa", "Moja ljubow na pjatom etage" (Meine Liebe wohnt im 5. Stock), "Leningradskoe wremja" (Leningrader Zeit), "Imeniny u Kristiny" (Kristinas Geburtstag) und viele andere. In ihrer ursprünglichen Zusammensetzung ging die Band 1990 auseinander. Danach kamen die Musiker zu verschieden Auftritten anlässlich der Band-und Musikerjubiläen zusammen und gaben Konzerte. Heute aber erlebt die Band ihre Wiedergeburt: Die Musiker schreiben neue Songs und drehen Videoclips. Das jüngste Album der Band heißt Wsjo eto i est ljubow (Das alles ist eben die Liebe) und erschien 2014. Mit ihren Fans in Deutschland möchte das legendäre Quartett aus Leningrad ihr Jubiläum feiern. Dabei werden die Lieder der Band vom Publikum bestimmt laut mitgesungen! Die lyrischen Lieder werden die Seele berühren und angenehme Nostalgie hervorrufen. Und bei Rock 'n' Roll-Klängen werden sich die Zuschauer bestimmt nicht auf ihren Plätzen halten können. Die Fans erwartet eine grandiose Show mit den besten Songs aller Zeiten. Verpassen Sie nicht die einmalige Gelegenheit und bestellten Sie rechtzeitig Ihre Tickets!