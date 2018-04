Schon seit über 25 Jahren findet das größte Böckinger Straßenfest auf der Viehweide statt. Das Seefest ist weit über Heilbronns Stadtgrenzen bekannt. Junge und alte Besucher strömen an diesen Tagen in Massen auf das Gelände rund um die Gartenlaube um den erstklassigen Live-Bands zuzuhören, ein Bier zu trinken und Freunde und Bekannte zu treffen.

Mittwoch 30.Mai ´18 Seefest 2018 – 4 Tage Party pur live mit:

Crazy Zoo & Perfect Heat

Crazy Zoo ist eine der stimmungsvollsten und energiegeladensten Coverbands im Großraum Heilbronn, mit dem puren Anspruch das Publikum zu unterhalten.Crazy Zoo, verrückter Zoo. Ursprünglich war alles anders geplant. Ein paar Jungs wollten eigentlich Musik Kabarett machen. Aber das Publikum über mehrere Stunden mit Humor zu unterhalten, erwies sich als nicht so einfach.Also wird nun seit mehr als 16 Jahren gerockt, was das Zeug hält. Und immer noch nicht müde. Müde? Nein hungrig! Hungrig auf die Musik, auf das Publikum und die Interaktion, bei der man bei dieser Band nicht herumkommt. Und der Appetit der 6 Jungs ist groß. Dabei ist aber der Humor nicht verloren gegangen.Die Band ist in der Musikszene im Großraum Heilbronn nicht mehr wegzudenken. Sie sind jung gebliebene Musikfetischisten, die es irgendwie geschafft haben, bei sich zu bleiben. Authentisch, talentiert, erfahren und dynamisch. Gerade diese Dynamik zeigt sich wie bei keiner anderen Band in einer solchen Besetzung.

The HEAT is on - Bei dieser Live-Band ist der Name Programm. Perfect Heat sind seit 2010 die optimale Zusammensetzung aus Musikern aller Genre von Funk bis Pop und R‘n‘B bis Rock um die Stimmung an den Siedepunkt zu führen. Frontmann Marcel Friedel (Leadvocals, Gitarre, Querflöte) ,schart dabei hervorragende Musiker der Szene um sich, die Spielfreude, hohes instrumentelles Können und Spass an eigenen Arrangements haben. Dabei bringen Matthias „messiu“ Karlein (Drums, Vocals), Stefan Baumann (Bass, Vocals), Chris Volpp (Gitarre, Vocals), Marc Nesselhauf (Gitarre, Vocals) und Markus Hintz (Keyboards) eine grosse Vielfalt an musikalischen Zutaten mit, die ein Konzert der Extraklasse versprechen. Als besondere Highlights laden Perfect Heat immer wieder Musikerkollegen ein,die das Besondere i-Tüpfelchen auf so manchen Event zaubern. Dazu gehören Musikerkollegen, wie Miriam Martin, Uwe Engisch, Max Freitag, Ben Wormser uva. Eine irre Mischung an diesem Abend – und wie die Band auch immer meint: Let,s get the Party started .Und dieses Team lässt nach und nach die ganz Grossen der Musik audiell auf der Bühne erscheinen. Von AC/DC über David Bowie und von Kool and the Gang bis Sunrise Avenue werden die besten Coversongs und aktuelle Hits zu Gehör gebracht – aber immer mit dem Ziel für das Publikum die „perfekte Temperatur“ zum Partymachen zu erzeugen. Coole Beats, gepaart mit heissen Rhythmen, treibende Gitarrenriffs und groovige Keyboardsounds dazu Satzgesang und einzigartige Stimmen mit hohem Wiedererkennungswert bringen Beine und Po in Bewegung und schaffen fürs Ohr einen Hörgenuss und auch die Bühnen Performance lässt keine Wünsche offen. Dabei steht aber auch für die Band immer ein grosses Ziel vor Augen – Spaß an der Musik fürs Publikum und die Band selbst, denn nur wer sich wohlfühlt kann auch anderen dieses Gefühl vermitteln.

Donnerstag 31.Mai ´18 Seefest 2018 – 4 Tage Party pur live mit:

Under Cover Crew & Gonzo’s Jam

Im letzten Jahr haben sich einige Musiker aus der bekannten Musikszene Heilbronn und Umkreis getroffen um eine Charity-Jam zu veranstalten. Es war ein sensationeller Abend.Die Band - sowie die Gäste- hatten mächtig Spaß, an der Musik, an der Performance, an den Beats, der Energy und an der guten Laune. Nach diesem erfolgreichen Abend hat die Crew dann beschlossen, dass sie in dieser Formation weiter Musik machen und diese Energy spüren und versprühen möchten.Die Under Cover Crew besteht aus Bettina Brell (Vocals), Katja Fabry (Vocals), Pishtar Dakaj (Vocals), Micha Knöbel (Vocals/Gittare), Marc Redweik (Gittare), Andi Rückle (Bass), Markus Hintz (Keys) und Alex Irmler (Drums).Eine Bandbesetzung der Superlative, denn wer sich in der Heilbronner Musikszene auskennt weiß, aus welchen Bands diese Musiker kommen. Die UCC hat ihr Konzept auch darin immer wieder verschiedene Stimmfarben mit auf die Bühne zu holen als sogenannte "Specialguests". Ein Abend voller Power, Spaß und Covermusik in den verschiedensten Richtungen sind garantiert, ganz unter dem Motto: Feel the Rhythm, feel the Beats, feel the Energy, feel us.....Under Cover Crew.

Lust auf tanzen? Oder einfach nur abzufeiern und guter Musik live und handgemacht zu lauschen? In diesem Fall kommt niemand mehr an "Gonzo`s Jam" vorbei! Längst kein "Geheimtip" mehr, sondern Garant für Megastimmung, Spontanität und Spielwitz locken sie die oft gemischte Zuhörerschaft aus nah und fern vor die Bühne.Sänger und Gitarrist Michael "Gonzo" Nowak zieht mit seinen Leuten eine dermaßen krasse Show ab, die nicht selten offenstehende Münder, zumindest aber nach dem Auftritt zufrieden lachende Gesichter hinterlässt.Das Publikum ist nicht einfach nur „Konsument“, sondern wird regelmäßig in die Show mit einbezogen! Sind die Jungs auf der Bühne, kann Alles passieren ...immer, ...spontan und authentisch! Die Musiker, die zwar meist ihre Wurzeln in der härteren Gangart sehen, lieben es trotzdem alle Stilrichtungen zu bedienen: Reggae fusioniert mit Heavy und kann dann nahtlos in nen Oldie, oder auch modern, tanzbar und angesagt übergehen ...je nach Lust und Laune. Seien es Rock- und Popklassiker von früher bis heute, Akustik-Sets, seien es Soulkracher, mal was Deutsches, gerne was Härteres oder aktuelle Chartbreaker: Alles wird mit Leidenschaft, handwerklichem Geschick und Bühnenpräsenz dargeboten, die ihresgleichen sucht. Hier ist eine volle Tanzfläche vorprogrammiert!! Die Jungs lieben was sie tun...und das hört, sieht und spührt man. Gonzo`s Jam- Musik, die keinen auf den Stühlen hält, check it out!!!

Freitag 1.Juni ´18 Seefest 2018 – 4 Tage Party pur live mit:

Extasy PURE ROCK & Gravity

EXTASY PURE ROCK ist mehr als eine Rock-Coverband: Die Show- und Partyband existiert seit 15 Jahren und hat im Raum zwischen Karlsruhe, Stuttgart und Schwäbisch Hall bereits Kultstatus erreicht. Aber auch außerhalb dieses Radius’ gibt es die Band zu sehen: Der Bekanntheitsgrad reichtvom Bodensee bis nach Hamburg. Seit Jahren versteht es die Spitzenband, mit ihrer Mischung aus solidem musikalischem Handwerk, einer mächtigen Bühnenpräsenz und einfallsreichen Showeinlagen jede Location in einen brodelnden Hexenkessel zu verwandeln.Vor allem jedoch hat EXTASY eine herausragende Qualität, die man von einer Coverband auch erwartet: Das Publikum wird konsequent einbezogen und unterhalten. Bei den ungefähr 35 Konzerten pro Jahr liegen die Besucherzahlen, je nach Veranstaltung, zwischen 400 und 6000 Besuchern am Abend. EXTASY traut sich, wovor andere Bands zurückschrecken: Es gibt einen ganzen Block mit Rammstein-Songs, inklusive Outfits, Licht- und Pyroeffekten. Und auch Fans der Böhsen Onkelz kommen nicht zu kurz: Hits wie Mexiko oder Terpentin werden überzeugend und ansprechend dargeboten. Doch nicht nur musikalisch bringt die Band den Funken zum Überspringen, auch für das Auge bietet EXTASY so einiges. Sichtbare Spielfreude, eine aktive Bühnenpräsenz, gewaltige Bühnenaufbauten und eine grandiose Licht- und Pyroshow sorgen dafür, dass das Publikum jederzeit auf seine Kosten kommt. EXTASY covert die Klassiker der 80er und 90er Jahre, aber auch zur Zeit angesagte Songs aus den verschiedensten Rockbereichen. Mit den vier erfahrenen Sängern Michi, Joe, Nicki und Polly kann man sicher sein, dass zu jedem Song die passende Stimme vorhanden ist. Und wenn es doch einmal ein Stück gibt, das die vier nicht abdecken können, dann kommen Bassist Andy (“die singende Billardkugel”) oder Gitarrist Maddin zum Zug. Ausnahme-Schlagzeuger Armin (bekannt durch die Band Stone The Crow) und Tastenmeister Stefan am Keyboard komplettieren die Band. Eine Auswahl von Bands, die EXTASY derzeitig im Programm haben: Linkin’ Park, Manowar, 3 Doors Down, Van Halen, Rammstein, Iron Maiden, Kid Rock, Metallica, Die Toten Hosen, Rage Against The Machine, Green Day, Böhse Onkelz, AC/DC, Simple Plan..

Gravity - das sind 6 professionelle Musiker, die es verstehen mit ihrem energiegeladenen Programm aus Pop/Rock und Funkmusik dem tanzwütigen Publikum ordentlich einzuheizen!Ob Songs von Jan Delay, den Söhne Mannheims, Gary Moore, Robbie Williams, Michael Jackson, Pink, Gossip, ACDC oder anderen ausgewählten Songs der Musikgeschichte - die mitreißenden Interpretationen von "Gravity" bringen die Veranstaltung zum beben.Die Band versteht es in kürzester Zeit den "Funken" auf das Publikum überspringen zu lassen um so jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Samstag 2.Juni ´18 Seefest 2018 – 4 Tage Party pur live mit:

NITEFLY & ROCK'S OFF

NITEFLY – das ist Rockparty schlechthin und Faszination pur.Die 4 Musiker mit der charismatischen Frontfrau Bettina verstehen es, Coverrock vom Feinsten, aktuelle Hits und Partyklassiker in einem unvergleichlichen Programm wiederzugeben.NITEFLY - handmade music - filled with heart and soul

100 % HIGH VOLTAGE ROCK !!!AC/DC, Bon Jovi, Aerosmith, Iron Maiden, Queen, Foreigner, Whitesnake, Deep Purple, Damn Yankees, Heart, Mothers Finest, Guns´n Roses, Helloween, Manowar, Metallica, Police, Cranberries, Journey, Van Halen, Alice Cooper, Joan Jett, The Offspring, Guano Apes, Def Leppard, Scorpions, Kiss, Led Zeppelin, Toto, Survivor, Doro, Rage against the Machine, Judas Priest uvm.Wer auf 100 % ROCK abseits der Casting und Playback - Shows steht, kommt bei ROCK'S OFF voll auf seine Kosten.GABI, das derzeit heißeste und stimmgewaltigste Frontgirl der Süddeutschen Coverrock-Szene und Uwe, die Rockröhre schlechthin, der schon als Special-Guest bei den Scorpions, Nazareth, Sweet u.a. den Event eröffnen durfte.Für das perfekte Rock-Feeling bei ROCK'S OFF sorgen: ALEX (Git./Voc.), BOMBER (Git./Voc.), MATZE (Bass / Voc.), HARTMUT (Keys / Voc.) und MANNE (Drums) in brillianter Live-Qualität! ROCK'S OFF Konzerte sind niemals nur Konzerte, sondern FETTE ROCKPARTYS der "besonderen Art". Klassiker der Musikgeschichte, gespickt mit aktuellen Hits und Highlights der Rock- und Alternativ-Szene live präsentiert von der siebenköpfigen Cover-Rockband ROCK'S OFF, sollte man nicht verpassen. .