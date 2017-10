Wilma Botoxky, schräg auf die 50 zugehend, hat eine kuriose Erbschaft gemacht. Sie will ihr Glück mit der hübschen Nachbarin Gisela teilen und sieht ihre letzte Chance für eine Rundumerneuerung gekommen. Gisela und Botoxky geraten in einen Kampf um schön und hässlich, Blume und Mauerblümchen. Am Ende steht die Frage: Seele oder Silikon? Das Theaterstück Seele oder Silikon? konfrontiert auf heiter humorvolle Art und Weise mit dem Schönheitsideal von Frauen und zeigt auf, welche Sehnsüchte und Wünsche eigentlich dahinter verborgen sind. Man lacht aus vollem Herzen und wie nebenbei sieht man die Realität humorvoller als zuvor.

Es spielen: Esther Heller & Andrea Enri Weber.