Konzert für Menschen mit Demenz

In unseren Seelenbalsam-Konzerten können Menschen mit Demenz in geschütztem Rahmen und familiärer Atmosphäre Musik genießen und somit weiter am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben.

Dabei sind die Veranstaltungen in Länge und Inhalt auf die Bedürfnisse von Betroffenen abgestimmt. Auch den besonderen logistischen und personellen Anforderungen wird Rechnung getragen.

Zu Beginn und am Ende des Konzerts wird ein gemeinsames Lied gesungen.

Mit: Stefanie Staroveski, Klarinette; Canto Con Anima, Streichquartett