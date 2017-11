Zwei Freunde, Axel und Bum, unterhalten sich über ihre miese Lebenssituation. Axel hat eine Idee: Verstand hat er ja, sein Freund Bum, man müsste nur irgendwie seine Seele loswerden. Und Axel weiß auch, wie das geht: Es reicht, sie in einen Schuhkarton zu denken und schon kann man sie für knapp fünf Mark im Pfandhaus beleihen. Ohne Seele und mit dem kleinen Startkapital wird Bum in wenigen Jahren zum gefühllosen, erfolgreichen Geschäftsmann. Der erste Herzinfarkt lässt nicht lange auf sich warten und am Höhepunkt seiner Karriere stirbt Bum schließlich. Doch ohne seine Seele kann ihm der Sprung vom Leben in den Tod nicht mehr gelingen. Der Schuhkarton aber ist inzwischen im Müll gelandet. Ob sein Freund Axel ihm noch helfen kann?Der Autor Karl Wittlinger hatte „Seelenwanderung“ zunächst als Drehbuch für einen Fernsehfilm verfasst und das Skript später für das Theater adaptiert. Zu seinen großen Bühnenerfolgen zählen unter anderem die kabarettistische Komödie „Kennen Sie die Milchstraße?“, 1958 von ihm selbst in Esslingen inszeniert, und „Hotzeblitz“, das in der Spielzeit 1996/97 erfolgreich an der WLB lief.