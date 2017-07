Seenachtskonzert mit dem Ensemble 'Cellicatessen'

Die Cellicatessen verwandeln den See in eine Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik Open Airs. Man darf der leichten klassischen Muse und der Unterhaltungsmusik der Vollblutmusiker am See lauschen - gerne auch beim Picknick mit der ganzen Familie. "Cellikatessen" ist ein überregionales Cello-Ensemble unter der Leitung des Ellwanger Musiklehrers Roman Guggenberger, das sich seit 2007 in einer sehr intensiven Probenarbeit mit der Musik auseinandersetzt und spontane einzigartige Momente beim gemeinsamen Musizieren erreichen will. Die jungen Musiker stammen aus Heidenheim, Giengen, Ellwangen, Aalen, Crailsheim und Nesselwang.Zur Aufführung kommen Werke u.a. von Arthuro Marquez, Astor Piazzolla, Standards, Samuel Barber, Tschaikowsky.Bei schlechter findet das Konzert im Speratushaus statt