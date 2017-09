Seenotkreuzer erwacht zum Leben

Vom 13. bis 15. Oktober 2017 bietet sich im Technik Museum Speyer die seltene Gelegenheit den prachtvollen Seenotkreuzer John T. Essberger in Aktion zu erleben und den Maschinenraum zu besichtigen. Ehemalige Besatzungsmitglieder führen an diesen Tagen den Motor des Seenotkreuzers vor und bieten Führungen im Maschinenraum an.

Treffpunkt ist am Freitag um 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, am Samstag um 10.00 Uhr, 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr und am Sonntag um 10.00 Uhr direkt auf dem Seenotkreuzer.