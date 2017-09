Sehnsucht Süd

An Bord des mondänen Kreuzfahrtschiffes »Perle der Adria« betreibt Conny seine kleine aber feine Boutique. Der ganz besonderer Clou dabei liegt im Ladenbesitzer selbst, dem es allem Anschein nach nur in zweiter Linie um kleidsame Hüllen und Haute Couture geht: vielmehr noch als in Textilfragen schätzt die weibliche Kundschaft seine sensible Beratung und pragmatische Unterstützung in allen nur erdenklichen Lebenslagen.

Und so wird Connys Lädchen bei der sturmgebeutelten Mittelmeer-Überfahrt zum Zufluchtsort für drei sehr unterschiedliche Frauen, die mehr oder weniger freiwillig gerade dabei sind, ihr altes Leben über Bord zu werfen, einen komplett neuen Kurs einzuschlagen und neue Häfen ins Visier zu nehmen.

Nach dem Motto »Reisende soll man nicht aufhalten« fungiert Conny als Seelentröster und Retter in der Not und hat dann noch das passende Kleidungsstück parat, um auch nach außen ein deutliches Zeichen des Wandels zu setzen.

Für Gabriele, Martha und Lena, die sich aus ganz verschiedenen Lebensstadien flüchtend zufällig auf dieser willkommenen Insel treffen, gilt es die hochschlagenden Wogen zu glätten, die bedrohlich vor ihnen aufragenden Klippen gekonnt zu umschiffen und im momentanen Chaos ihres Lebens endlich wieder Land in Sicht zu bringen.

Und so trotzen sie gemeinsam und mit Connys Unterstützung dem Auf- und Ab dieses Sturms, geben sich gegenseitig Halt und gute Ratschläge, besingen in bekannten und unbekannteren Titeln aus verschiedenen Jahrzehnten das Leben, die Liebe und das Meer. Dabei schlagen sie von Gershwin bis Zaz einen Bogen von 30er-Jahre-Schlagern (»Wenn Du mal in Hawaii bist«,) über Souliges (»Stranger to My Happiness«) und Operette (»Schlösser, die im Monde liegen«) bis hin zu aktuellen Songs (»Wir sind groß«).

Regie/Ausstattung: Karin Eppler

Mit: Benjamin Hille, Jördis Johannson, Maria Magdalena Rabl, Svenja Marija Topler

Klavier: Juan Camilo Yepes / Karl Mittelbach