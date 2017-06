Seifenblasentango

Die Zukunft beginnt mit einem Traum. Fernbusreisen sind en vogue und die Motivationen für solche Reisen so verschieden wie ihre Teilnehmer/innen. Meistens kommt man auch am gewünschten Ziel an - aber eben nur meistens. Eine bunt zusammengewürfelte Reisegesellschaft strandet und hat plötzlich viel mehr als gewollt miteinander zu tun. Erinnerungen werden ausgebreitet, Vorurteile treffen aufeinander, Konflikte und Sehnsüchte brechen auf.

Für manch einen wird die Situation unangenehm eng - doch in Gedanken sieht man sich ja bald weiterziehen. Dieses Nebeneinander endet abrupt mit einem unerwarteten Ereignis... Zart wie Seifenblasen entstehen Annäherungen, schillern oder zerplatzen Träume.