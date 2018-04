Selbstbehauptungs- grundkurs

Du Bist Es Wert e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat gegen Mobbing und Gewalt vorzugehen.

Er möchte Menschen in ihrer Selbstsicherheit und ihrem Auftreten bestärken, um Gewalt gegen die eigene Person in jeglicher Form vorzubeugen. In einer lockeren und entspannten Atmosphäre vermittelt der Kursleiter den Teilnehmenden ein sicheres Auftreten und stärkt das Selbstbewusstsein. Willkommen sind alle, die sich angesprochen fühlen. Vorkenntnisse sind keine erforderlich, nur Mut zu kommen. Kursleiter ist Manuel Richter, ausgebildet in Selbstverteidigung und Gewaltprävention. Kursdauer ca. 1 ½ Stunden, Kosten 5 Euro pro Person, Mindestalter 10 Jahre, Mindestteilnehmerzahl 4 Personen.

Anmeldung erforderlich bis zum 2.5.2018 unter http://www.du-bist-es-wert.com/