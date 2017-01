Semester Closing College Party

× Erweitern Club 27

Goodbye Prüfungsstress - Hallo Freiheit!

DASDING & ME.NS. Events präsentieren euch die große Semesterclosing College Party im Club27. Feiert zu feinsten Hip-Hop & Mixed Music Klängen das Semesterende, eure letzte Prüfung oder einfach das Leben! Welcome Shots, studentenfreundlich Getränkepreise und die TANTRUM Würfel Area bieten euch alle Rahmenbedingungen die es für einen legendären Abend braucht… Let’s get it started!

/Musik

★ Markus Mercy (Mixed Music | Club27 // Perkins Park // Schwarzes Schaf)

//Specials

★ Free Welcome Shots

★ Red Cups

★ TANTRUM Würfel Area