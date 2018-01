Beliebte und gut besuchte Gemeinschaftsprojekte der Allianz Kernfranken sind in jedem Jahr der Seniorenfasching, Tanz in den Mai und der Seniorennachmittag in der Hohenzollernhalle Heilsbronn.

Zur Musik bekannter Alleinunterhalter schwingen hier die Senioren das Tanzbein und tauschen bei Kaffee und Kuchen die aktuellsten Neuigkeiten aus. Rüstige und gesellige Rentner finden in unserer Region also stets ein offenes Ohr oder eine vergnügliche Möglichkeit unter Leute zu kommen.